Son dakika: Trabzon'da FETÖ'nün sözde Vakfıkebir imamı yakalandı
Son dakika haberine göre Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.
GÜNDEM AA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Iğdır'da tutuksuz yargılanan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde Vakfıkebir ilçe imamı R.K'nin, Akçaabat ilçesinde saklandığını belirledi.
Gözaltına alınan R.K'nin, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait yurtlarda müdürlük yaptığı öğrenildi.
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