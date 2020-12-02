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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, dünyayı etkisi altına alan salgını hakkında açıklama yaptı. Ölüm oranının artmaya devam ettiğini belirten DSÖ, haftalık koronavirüs vaka sayısının dünya genelinde 1 milyonu bulduğunu duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüm dünyada kaydedilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının geçen hafta yaklaşık 4 milyon arttığını açıkladı.

DSÖ'nün verilerine göre 23-29 Kasım tarihleri arasında dünya çapında toplam 3 milyon 935 bin 330 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 69 bin 916 ölüm gerçekleşti. Önceki yedi günlük dönemde ise 4 milyon 60 bin 891 vaka ve 67 bin 221 ölüm bildirilmişti.

DSÖ, son zamanlarda görülen hafif düşüşe rağmen küresel enfeksiyon oranının yüksek kaldığını söylüyor. Ancak ölüm oranı artmaya devam ediyor.

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