Son dakika: Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ve milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi daha sonra da milli yüzücü Emre Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan ayrıca milli yüzücü Emre Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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