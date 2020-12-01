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Son dakika: Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ve milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , Şeyh İkrime Sabri'yi daha sonra da milli yüzücü Emre Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi ve milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan ayrıca milli yüzücü Emre Sakçı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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