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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'NATO' paylaşımı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'NATO' paylaşımı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

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