Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'NATO' paylaşımı
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.
#NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı'na katıldık. NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrı meşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/JjiyLXjQVC— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2020
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