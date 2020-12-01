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CHP'li İBB'nin Marmaray yalanı elinde patladı! Gerçek ortaya çıktı

 üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen ’li ’nin yalanlarını mahkeme ortaya çıkardı. Mahkeme Metrobüs'ten Marmaray'a geçişlerde yapılan aktarmanın Marmaray'dan Metrobüs'e geçişlerde İBB tarafından izin verilmediği gerekçesi ile iptal kararını aldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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CHP'li İBB'nin Marmaray yalanı elinde patladı! Gerçek ortaya çıktı

Marmaray'ın aktarma sistemi dahilinde bulunması, mahkeme tarafından usule aykırı bulduğu gerekçesiyle iptal edildi. TCDD tarafından açılan dava sonucunda Temmuz 2020'de UKOME kararında yer alan elektronik bilet ücret düzenlemelerinin Marmaray ile ilgili hükümler içeren kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

İBB, hemen Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve koşulları oluşmayan yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.

İBB YÖNETİMİNİN ALGI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
6 Kasım tarihinde ise, İstanbul 10. İdare Mahkemesi TCDD'nin açmış olduğu davaya istinaden, "TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığı somut tespitlere yer verilmediği" gerekçesiyle, yeniden yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkemesi'ne taşırken Marmaray'ın aktarma sistemi dâhilinden mahkeme kararı çıkarmasının altından İBB yönetiminin algı yaptığı ortaya çıktı.

TCDD tarafından UKOME gündemine alınması amacıyla yazılan dilekçede Metrobüs'ten inip Marmaray'a binildiğinde aktarma alınırken, Marmaray'dan Metrobüs'e geçişte İBB yönetiminin aktarma yapılmasına izin vermediği ortaya çıktı. Ücret tarifelerinde birbirine uyumsuzluk İBB tarafından giderilmediği için Marmaray da aktarma sisteminden mahkeme tarafından çıkarıldı.

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