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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Can Ataklı'nın yeğenini İBB’de işe aldı

’li  Başkanı  daha önce büyükşehirde liyakat olmadığını iddia etti. Kayırmacılık yapılmadan liyakata dayalı atama yapılacağını belirtti. Ancak göreve geldikten sonra CHP'li 'nın yeğeni 'yı Kültür A.Ş.'de işbaşı yaptırdığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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CHP'li Ekrem İmamoğlu, Can Ataklı'nın yeğenini İBB’de işe aldı

'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'na yönelik eleştirileriyle gündeme gelen TELE1 yorumcusu bu sözlerinin ardından kısa süre içerisinde CHP'li 'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemişti. Sonrasında sözlerinin arkasında olduğu fakat kişilerle ilgili bir sorunu olmadığı söyleyerek havayı yumuşatan Can Ataklı'nın bu özürden sonra İBB ile ilişkisini farklı bir boyuta taşıdığı iddia ediliyor.

SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre daha önce CHP ve İBB'ye "CHP'liler için ne hazin bir durum. 25 yılda İBB Genel sekreteri olabilecek bir kişi bile yetiştirememişler" sözleriyle eleştirilerde bulunan Can Ataklı'nın yeğeni İBB'de işe alındı.

13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR, YERLERİNİ CHP TEŞKİLATINDAKİ CV'LER ALDI

(İBB) yönetimi 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri öncesinde meydanlarda İBB'de liyakata dayalı atama yapılacağına dair söz verdi. Göreve geldikten sonra tecrübeli 13 bin çalışanı işten çıkardı. Boşalan kadrolara ise il ve ilçe teşkilatlarında CV'si olan CHP'lileri aldı.

AYÇA NUR ATAKLI KÜLTÜR AŞ'DE İŞE BAŞLATILDI

Yetkinliklerine bakılmaksızın yapılan torpilli atamalar yapıldı. Bu işe alımlardan biri ise CHP'li gazeteci Can Ataklı'nın yeğeni oldu. Ayça Nur Ataklı, CHP'li İBB yönetimi tarafından iştirak şirketi Kültür A.Ş'de işe başlatıldı. Kültür A.Ş'de Organizasyon Sorumlusu yapıldığı görüldü.

ATAKLI'YA SINAV VE MÜLAKAT YOK!

Ancak SABAH gazetesinin ulaştığı bilgilere göre Ataklı, Kültür A.Ş. üzerinden İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda asistan olarak görev yaptığı öğrenildi. Ataklı'nın herhangi bir sınav, mülakat gibi liyakatini ortaya koyabilecek bir sürece girmeden Eylül 2019'da işe alındığı belirtildi.

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