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Rus Barış Gücü kurulacak "Ortak Harekat Merkezi" için Berde’ye geldi

Rus askerleri, 'ın kentinde kurulacak Merkezi için bölgeye geldi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgeden son detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Rus Barış Gücü kurulacak Ortak Harekat Merkezi için Berde’ye geldi

Rus askerleri Karabağ'a sınır olan 'ye ulaştı. Bakü üzerinden tren ile gelen Barış Gücü askerlerinin araçları trenlerden indirildi.

Rus Barış Gücü kurulacak Ortak Harekat Merkezi için Berde’ye geldi RUS BARIŞ GÜCÜ KURULACAK "ORTAK HAREKAT MERKEZİ" İÇİN BERDE’YE GELDİ

1960 ASKER BÖLGEYE GİDECEK

Berde'ye Barış Gücü'ne bağlı askerlerin transferi yoğun şekilde devam ediyor. Toplamda 1960 asker bölgeye gelecek ve operasyon gizli bir şekilde yürütülüyor. Bölgede Türkiye ile birlikte kurulacak.

BÖLGEDEN YAKIN TAKİP YAPILACAK

Buradaki askerler Karabağ'da yaşanabilecek ateşkes ihlallerini buradan takip edecek. Rus askerleri Şuşa, Ağdam, Kelbecer ve Laçin bölgesinde devriyelerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Kısa bir süre sonra Türk askerleri de bu devriyelere eşlik edecek.

TÜRK ASKERLERİ GÖREV YAPACAK

Yarın Laçin bölgesinde Ermeni askerler çıkış yapacak ve bölge tamamen Ermeniler'den arındırılmış olacak ve devriyeler başlayacak. Türk askerlerinin de bölgeye gelmesi bekleniyor.

Buranın boşaltılmasıyla Karabağ tamamen arındırılacak. 12 Aralık'ta Türk askerlerinin göreve başlaması bekleniyor. Türk askerlerinin bölgeye A-400M nakliye uçakları ile geleceği öğrenilen bilgiler arasında...

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