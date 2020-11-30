Rus Barış Gücü kurulacak "Ortak Harekat Merkezi" için Berde’ye geldi

BÖLGEDEN YAKIN TAKİP YAPILACAK

Buradaki askerler Karabağ'da yaşanabilecek ateşkes ihlallerini buradan takip edecek. Rus askerleri Şuşa, Ağdam, Kelbecer ve Laçin bölgesinde devriyelerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Kısa bir süre sonra Türk askerleri de bu devriyelere eşlik edecek.