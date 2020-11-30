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Park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Balıkesir...

Son dakika... Park ve ? Koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Vaka artışı nedeniyle park ve sahillere yasak gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, ? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de sahiller yasak mı? İşte son gelişmeler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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Park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Balıkesir...

Son dakika... Sahilde yürüyüş yapmak yasak mı? 18 Kasım tarihinde alınan tedbirler kapsamında bazı mekanların faaliyetleri durdurulmuş, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Öte yandan hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, ? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de sahiller yasak mı? İşte cevaplar...

PARK VE SAHİLLER YASAKLANDI MI?

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, park ve sahillere yasak gelip gelmeyeceği konusunda detayların açıklanması bekleniyor.

Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.

Kabine toplantısı son dakika: Bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: BU HAFTA SONU TAMAMEN YASAK VAR MI? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısı son dakika: 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar... KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: 30 KASIM YENİ YASAKLAR NELER? 15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? YENİ KISITLAMALAR...
Son dakika: İş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? SON DAKİKA: İŞ YERLERİ TEKRAR KAPANACAK MI? 30 KASIM AVM'LER, MAĞAZALAR, OTELLER YENİDEN KAPANACAK MI?
Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? Havuzlar, hamam, sauna, SPA ve masaj salonları tekrar kapanacak mı? SON DAKİKA: SPOR SALONLARI KAPANACAK MI? HAVUZLAR, HAMAM, SAUNA, SPA VE MASAJ SALONLARI TEKRAR KAPANACAK MI?
Son dakika: Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? Yeni kısıtlamalar... SON DAKİKA: BERBERLER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI? 30 KASIM GÜZELLİK MERKEZLERİ YENİDEN KAPANACAK MI? YENİ KISITLAMALAR...

KOVİD-19 MAĞDURLARI İÇİN ULUSLARARASI ZİRVEDE BAĞIŞ TOPLANACAK

Gönüllülük temelinde bağış toplamak amacıyla çevrim içi gerçekleştirilecek "Global Reset Summit" etkinliğinde toplanacak gelir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından mağdur olanlar için kullanılacak.

Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu üstlenen Joint Idea'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu zirve, 5-6 Aralık tarihlerinde 11 ülke ile aynı anda gerçekleştirilecek.

Organizasyonla salgın döneminde açlık sınırına gelmiş insanların ihtiyaçları için kaynak oluşturulması amaçlanırken, dünyaca tanınmış yazarların yanı sıra Türkiye'den bilinen isimler de etkinlikte yer alacak.

Kar amacı gütmeyen etkinliğe, biri bedelsiz olmak üzere, dört farklı katılım biçiminden biri seçilerek dahil olunabilecek.

İsteyenler, 1 kişi besle (100 lira), 1 aile besle (300 lira) veya 3 aile besle (1000 lira) seçenekleriyle Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini ulaştırabilecek.

Etkinlikle; Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD, Kanada, Uganda, Ruanda, İspanya, Venezuela, Meksika ve Panama'da açlıkla başa çıkmaya çalışan yerel sivil toplum kuruluşları desteklenecek. Gönüllülük temelinde bağış toplanacak zirvede, Türkiye'den elde edilen tüm gelir Kovid-19'dan olumsuz etkilenenler için TİDER'e aktarılacak.

BAĞIŞ YAPANA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu gönüllülük esasıyla üstlenen Joint Idea ve Power Coaching US, bağış yaparak organizasyona katılanlara, iş ortakları aracılığıyla düzenleyeceği bazı eğitim oturumlarını bedelsiz sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Joint Idea kurucularından Eda Çarmıklı, "Global Rest Summit"in yeni dünyanın dinamiklerinde işlemeye ve kazanmaya ışık tutan uluslararası bir etkinlik olduğunu belirterek, "İhtiyacı olanlara yardım eli uzatırken bir araya gelip birlikteliği deneyimlemeyi ve gelişiminizi desteklemeyi hedefliyoruz. Joint Idea olarak böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinde çaba sarf ediyor ve katkı sunuyor olmaktan ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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