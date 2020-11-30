Park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Balıkesir...
Son dakika... Park ve sahiller yasaklandı mı? Koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler alınmaya devam ediyor. Vaka artışı nedeniyle park ve sahillere yasak gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de sahiller yasak mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Sahilde yürüyüş yapmak yasak mı? 18 Kasım tarihinde alınan tedbirler kapsamında bazı mekanların faaliyetleri durdurulmuş, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Öte yandan hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de sahiller yasak mı? İşte cevaplar...
PARK VE SAHİLLER YASAKLANDI MI?
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, park ve sahillere yasak gelip gelmeyeceği konusunda detayların açıklanması bekleniyor.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.
KOVİD-19 MAĞDURLARI İÇİN ULUSLARARASI ZİRVEDE BAĞIŞ TOPLANACAK
Gönüllülük temelinde bağış toplamak amacıyla çevrim içi gerçekleştirilecek "Global Reset Summit" etkinliğinde toplanacak gelir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından mağdur olanlar için kullanılacak.
Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu üstlenen Joint Idea'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu zirve, 5-6 Aralık tarihlerinde 11 ülke ile aynı anda gerçekleştirilecek.
Organizasyonla salgın döneminde açlık sınırına gelmiş insanların ihtiyaçları için kaynak oluşturulması amaçlanırken, dünyaca tanınmış yazarların yanı sıra Türkiye'den bilinen isimler de etkinlikte yer alacak.
Kar amacı gütmeyen etkinliğe, biri bedelsiz olmak üzere, dört farklı katılım biçiminden biri seçilerek dahil olunabilecek.
İsteyenler, 1 kişi besle (100 lira), 1 aile besle (300 lira) veya 3 aile besle (1000 lira) seçenekleriyle Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine desteklerini ulaştırabilecek.
Etkinlikle; Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD, Kanada, Uganda, Ruanda, İspanya, Venezuela, Meksika ve Panama'da açlıkla başa çıkmaya çalışan yerel sivil toplum kuruluşları desteklenecek. Gönüllülük temelinde bağış toplanacak zirvede, Türkiye'den elde edilen tüm gelir Kovid-19'dan olumsuz etkilenenler için TİDER'e aktarılacak.
BAĞIŞ YAPANA ÜCRETSİZ EĞİTİM
Etkinliğin Türkiye ayağının organizasyonunu gönüllülük esasıyla üstlenen Joint Idea ve Power Coaching US, bağış yaparak organizasyona katılanlara, iş ortakları aracılığıyla düzenleyeceği bazı eğitim oturumlarını bedelsiz sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Joint Idea kurucularından Eda Çarmıklı, "Global Rest Summit"in yeni dünyanın dinamiklerinde işlemeye ve kazanmaya ışık tutan uluslararası bir etkinlik olduğunu belirterek, "İhtiyacı olanlara yardım eli uzatırken bir araya gelip birlikteliği deneyimlemeyi ve gelişiminizi desteklemeyi hedefliyoruz. Joint Idea olarak böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinde çaba sarf ediyor ve katkı sunuyor olmaktan ötürü çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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