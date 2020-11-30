Park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir, Balıkesir...

Son dakika... Sahilde yürüyüş yapmak yasak mı? 18 Kasım tarihinde alınan tedbirler kapsamında bazı mekanların faaliyetleri durdurulmuş, bazı mekanlara ise saat sınırlaması getirilmişti. Öte yandan hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararlaştırılmıştı. Bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısında yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki, park ve sahiller yasak mı? Sahil kenarlarında yürüyüş yapmak yasaklandı mı? İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de sahiller yasak mı? İşte cevaplar...

PARK VE SAHİLLER YASAKLANDI MI?

Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, park ve sahillere yasak gelip gelmeyeceği konusunda detayların açıklanması bekleniyor.

Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz.