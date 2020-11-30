Kabine toplantısı son dakika: 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar...

Son dakika haberi... 30 Kasım yeni yasaklar neler? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yeni kısıtlamaların görüşülmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı saat 15:00'te başlayacak. En çok merak edilenlerden biri de, 15 gün kısıtlama yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar açıklandı mı? işte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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