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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar... Kabine toplantısı son dakika: 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar... Son dakika haberi... 30 Kasım yeni yasaklar neler? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında yeni kısıtlamaların görüşülmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı saat 15:00'te başlayacak. En çok merak edilenlerden biri de, 15 gün kısıtlama yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar açıklandı mı? işte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.11.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 12:50
Son dakika haberi... 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni yasaklar neler? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından virüse karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. İki hafta önce bazı kısıtlamalar hayata geçirilmişti. Vaka artışının devam etmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 30 Kasım yeni yasaklar neler? 15 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni kısıtlamalar belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Şu anda sokağa çıkma yasağı hafta sonları belirli saatlerde uygulanıyor. 15 gün veya farklı bir sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
YENİ YASAKLAR NELER?
30 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısı saat 15.00'te başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Yeni yasaklar henüz belli olmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizden takip edebilirsiniz.
Başkan Erdoğan, cuma günü yaptığı bir açıklamada,
''Yeni tedbirler alacağız, almaya da mecburuz" açıklamasını yapmıştı. Böylelikle yeni kısıtlamaların sinyalini önceden vermişti. KOVİD-19'LU OBEZ KİŞİLERİN ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK
Wiley Online Yayın Platformu'nda yayımlanan ve 75 çalışmanın yer aldığı meta analizde, Kovid-19'lu yüksek kiloda ve obeziteli hastaların hastaneye yatışlarında ve yoğun bakımda tedavi ihtiyaçlarındaki artışlarda ilişki olduğu gözlemlenirken, normal kilodaki hastalara göre ölüm riskinin yüksek olduğuna da işaret edildi.