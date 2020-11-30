Son dakika: Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? Yeni kısıtlamalar...

Son dakika... Berber ve kuaförler kapanacak mı? Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapanış saati 20.00 olarak belirlenmişti. Vaka artışı nedeniyle berber ve kuaförlerin yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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