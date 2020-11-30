Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? Yeni kısıtlamalar... Son dakika: Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? Yeni kısıtlamalar... Son dakika... Berber ve kuaförler kapanacak mı? Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapanış saati 20.00 olarak belirlenmişti. Vaka artışı nedeniyle berber ve kuaförlerin yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 13:21
Son dakika... Berberler ve kuaförler kapanacak mı? 18 Kasım tarihinde alınan tedbirler kapsamında berber ve kuaför gibi mekanların sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet vermesi kararlaştırılmıştı. Son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı? 30 Kasım güzellik merkezleri yeniden kapanacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ KAPANACAK MI?
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili alınacak kararlar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz. BERBERLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
18 Kasım tarihli genelgeye göre; berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
BURDUR'DA KUAFÖR VE BERBER SALONLARINA VİRÜS ÖNLEMİ
Burdur'da koronavirüsle mücadele kapsamında kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi.
Burdur Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinin faaliyetlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devam edebilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Alınan dezenfeksiyon makinesi ile merkezdeki kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor.