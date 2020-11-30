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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kabine toplantısı son dakika: Bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısı son dakika: Bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasaklar tam gün mü olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alınması bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması ve hafta sonu tam gün olarak uygulanması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 15:07
Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de artan koronavirüs vakası nedeniyle 18 Kasım tarihinde yeni kararlar alındı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetlerine ara verilirken bazı mekanlara saat sınırlaması getirildi. Öte yandan hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirileek Kabine toplantısında yeni kararlar alınması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında sokağa çıkma yasağının da görüşülmesi bekleniyor. Bu kapsamda, hafta içi ve hafta sonu tam gün olması beklenen sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz. KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ve tedavisinin ardından görevine dönen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, herkesi tedbirlere uymaya çağırdı.
Başkan Turan, 7 Kasım'da test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde geçirdiği karantina sürecinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.
Kentteki bazı programlara katılım öncesinde koronavirüs testi yaptırdığını belirten Turan, kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Turan, o gün test yaptırmasa belki vatandaşları da riske sokabileceğini ifade ederek test sonucunun pozitif çıkmasıyla evde 10 gün karantinaya alındığını kaydetti.
Kendisine verilen ilaçları da kullandığını dile getiren Turan,
"Bünyem güçlü ve belirti de yoktu ama insanlara örnek olma açısından ilaçları da kullandım. Testi pozitif çıkmış ve durumu ağır seyreden kişileri görüyoruz. Testim pozitif çıktıktan sonra çift maske kullanmaya başladım. Özellikle kapalı alanlarda bu çok önemli. Maskenin önemini, mesafenin önemini, dezenfektanın önemini daha fazla anlıyorsunuz." diye konuştu.