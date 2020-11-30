Kabine toplantısı son dakika: Bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasaklar tam gün mü olacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yeni tedbirler alınması bekleniyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de uygulanması ve hafta sonu tam gün olarak uygulanması bekleniyor. Peki, bu hafta sonu tamamen yasak var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 15:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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