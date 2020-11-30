Son dakika: İş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı?

Son dakika... İş yerleri yeniden kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda artan vakalar nedeniyle virüse karşı bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Vatandaşların sağlığını korumak adına bir takım kısıtlamalar hayata geçirildi. En çok merak edilenlerden biri de, iş yerlerinin yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Peki, iş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL