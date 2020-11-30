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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? Son dakika: İş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? Son dakika... İş yerleri yeniden kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son zamanlarda artan vakalar nedeniyle virüse karşı bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Vatandaşların sağlığını korumak adına bir takım kısıtlamalar hayata geçirildi. En çok merak edilenlerden biri de, iş yerlerinin yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Peki, iş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:35
Son dakika haberi... İş yerleri tekrar kapanacak mı? Bayram sonrası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vakalar yeniden yükselişe geçmişti. Son zamanlarda gerçekleşen ciddi artış nedeniyle bazı kısıtlamalar uygulamaya konulmuştu. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında alınacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, iş yerleri tekrar kapanacak mı? 30 Kasım AVM'ler, mağazalar, oteller yeniden kapanacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞ YERLERİ TEKRAR KAPANACAK MI?
AVM'ler, oteller ve mağazalar başta olmak üzere iş yerlerinin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak. Detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz. "GEREKSİZ İLAÇ KULLANIP AĞZINIZIN İÇİNDEKİ BARİYERİ BOZMAYIN" UYARISI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, insanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olacağı korkusuyla gereksiz ilaç kullandığını belirterek, bunun yol açtığı tehlikelere dikkat çekti.
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele edildiği için insanların gelişmeleri merakla takip ettiğini, korktuğunu dile getirdi.
Doktor gözetimi olmaksızın çözüm arayışlarının yanlışlığına değinen Usta,
"Koronovirüs korkusuyla en hafif boğaz ağrısında hemen spreyler, baş ağrısında ağrı kesici ilaçlar, gereksiz takviyeler hatta kimyasallar kullanılabiliyor. Gereksiz ilaç kullanmak vücudumuza ekstra zarar vermeye başladı, ileride çeşitli alerjilere neden olacak." diye konuştu.
Kimyasal dezenfektanların da kullanılmaması gerektiğine işaret eden Usta, alınan hijyen ürünlerinin içeriğine bakılmasını, biyolojik olanların tercih edilmesini önerdi.
KOVİD-19 İLAÇLARINI KULLANMAKTAN ÇEKİNENLER, ��NCESİNDE GEREKSİZ İLAÇ KULLANABİLİYOR
Usta, ilaçların doktor önerisiyle kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kovid-19'a yakalanmış bazı kişiler, bunun ilacını kullanmaktan çekiniyor ama koronavirüs korkusuyla gereksiz bir sürü kimyasalı, daha zararlı maddeleri alabiliyor. Eskiden sağlık sektöründe konuşurken çok dikkat edilirdi. Ancak son yıllarda 'Soğan sarımsakla tedavi olabilirsiniz' yönünde açıklamalarla hezeyan tıp (Kanıt olmadan bilimselmiş gibi ortaya veri konulması) yaratılarak, doğruymuş gibi göstermeye çalıştılar. Böyle olunca insanların kafası karıştı."