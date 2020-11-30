Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın hem sağlık hem de ekonomi açısından zor süreçten geçtiğini belirten Prof. Dr. Özkan, üniversitelere yapılan desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Göreve geldiği ilk andan itibaren eğitim sıkıntılarının ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özkan, "Gerekli ve kaliteli eğitim yapılamıyordu. Salgın nedeniyle ani gelişen bir durumdu. Herkes hazırlıksız yakalandı. O yüzden ilk geldiğimizden itibaren eğitimin kalitesi için çalışmalarımızı yaptık. Eğitim gerektiren sınavları, yüz yüze eğitime yakın bir şekilde kaliteli hale getirmek için uğraştık. Yeni bir yazılım modeli geliştirdik. Diğer yerlere örnek olduk. Her ne kadar bazı şikayetler olsa da genel olarak nedeni, öğrencilerin bir önceki dönem daha kolaya alışmış olmasıydı. Bu yüzden değişimlerimizi yaptık. Çocuğumun böyle bir sistemden böyle bir sınavla eğitilmesini isterdim. Bu anlamda bu sistem benim de içime sindi" diye konuştu.