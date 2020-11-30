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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? Havuzlar, hamam, sauna, SPA ve masaj salonları tekrar kapanacak mı? Son dakika: Spor salonları kapanacak mı? Havuzlar, hamam, sauna, SPA ve masaj salonları tekrar kapanacak mı? Son dakika... Spor salonları kapanacak mı? Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, spor salonları kapanacak mı? Havuzlar, hamam, sauna, SPA ve masaj salonları tekrar kapanacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 13:57
Son dakika... Spor salonları ve masaj salonları kapanacak mı? Vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayında bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş ile yeniden faaliyete geçilmişti. Son günlerde vaka artışı nedeniyle bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Peki, spor salonları kapanacak mı? Havuzlar, hamam, sauna, SPA ve masaj salonları tekrar kapanacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SPOR SALONLARI, HAVUZ, HAMAM, SAUNA, SPA, MASAJ SALONLARI KAPANACAK MI?
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Buna göre, spor salonları, havuz, hamam, sauna, SPLA ve masaj salonların ile ilgili alınacak kararlar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Not: Toplantının ardından alınacak yeni kararlar açıklandığında bu sayfa üzerinden öğrenebilirsiniz. "3- 4 HAFTA İÇERİSİNDE AŞININ NE KADAR ETKİLİ OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite olarak aşı çalışmalarına da girdiklerini belirterek,
"3-4 hafta içerisinde aşının ne kadar etkili olacağını göreceğiz. Aşı denildiği kadar etkili olursa, tünelin ucunda ışık görüyorum. Bu sürece daha pozitif bakıyorum. Şu an kötü durumda değiliz ama önemli olan herkesin kurallara özen göstermesi" dedi.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın hem sağlık hem de ekonomi açısından zor süreçten geçtiğini belirten Prof. Dr. Özkan, üniversitelere yapılan desteklerin çok önemli olduğunu vurguladı. Göreve geldiği ilk andan itibaren eğitim sıkıntılarının ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özkan,
"Gerekli ve kaliteli eğitim yapılamıyordu. Salgın nedeniyle ani gelişen bir durumdu. Herkes hazırlıksız yakalandı. O yüzden ilk geldiğimizden itibaren eğitimin kalitesi için çalışmalarımızı yaptık. Eğitim gerektiren sınavları, yüz yüze eğitime yakın bir şekilde kaliteli hale getirmek için uğraştık. Yeni bir yazılım modeli geliştirdik. Diğer yerlere örnek olduk. Her ne kadar bazı şikayetler olsa da genel olarak nedeni, öğrencilerin bir önceki dönem daha kolaya alışmış olmasıydı. Bu yüzden değişimlerimizi yaptık. Çocuğumun böyle bir sistemden böyle bir sınavla eğitilmesini isterdim. Bu anlamda bu sistem benim de içime sindi" diye konuştu. 'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜYORUM' Koronavirüs nedeniyle hasta kabulünün değiştiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın ve üniversite kurulunun önerileri doğrultusunda AÜ'de ve AÜ Hastanesi'nde önemli değişiklikler yaptıklarını aktardı. Acil durumlar dışında bazı tedavileri insan sağlığı için ötelemek zorunda kaldıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, koronavirüs vaka sayısı bakımından Antalya'nın diğer şehirlere göre daha şanslı bir il olduğunu söyledi.