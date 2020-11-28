CHP’li belediyelerde neler oluyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

CHP'NİN NE KADAR KİRLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hem ittifakın bir bedelidir hem de suçüstü yakalanma halidir. CHP'nin hangi odaklarla ittifak yaptığını bir kanıtıdır. Temiz, dürüst ve şeffaf ilkelerle yola çıktığını iddia eden CHP'nin kendi içinde ne kadar kirli olduğunu göstergesidir bunlar. CHP'nin kendi içini sorgulaması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si bir projedir.