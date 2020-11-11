HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Naser Serbest ise "Burası Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan park. Nasıl iyi mi böyle? Bunun ilk mecliste tartışılmasını istiyoruz. Bu ve bunun gibi gelecekte kimsenin çocuklarımıza algı oluşturması izin vermeyiz. Gerekirse hukuki işlem başlatacağız. Bunun düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK PYD PAÇAVRALARI!

Selamettin Erdem ise "Küçükçekmece Belediyesi, park ve bahçeleri boyamış. PKK, PYD paçavraları ve sembolleri ile donatmış. Bundan hesap sorulmayacak mı?" diyerek dert yandı.

Artan şikayetler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla PKK/PYD terör örgütlerinin ve marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.

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