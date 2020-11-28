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Son dakika: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre  Genel Başkan Yardımcısı ve  Milletvekili , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika: CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Ağbaba, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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