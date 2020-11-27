Tarih belli oldu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercihleri ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bakan Koca, alım yapılacak kadroları duyurduktan sonra tercihlerin başlayacağı tarih merak ediliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile tercih takvimini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercihleri ne zaman? Sağlık personeli kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağını müjdelemişti. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapmayı bekleyen adaylar, tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyordu.ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin detayları belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih takvimini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercihleri ne zaman? Sağlık personeli kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 12 bin personel alımının takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız" dedi.
12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Bakan Koca'nın açıklaması ve personel alımıyla ilgili detaylar şu şekilde:
"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak."
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
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