Son dakika... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağını müjdelemişti. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapmayı bekleyen adaylar, tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyordu.ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek tercihlerin detayları belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tercih takvimini açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercihleri ne zaman? Sağlık personeli kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak 12 bin personel alımının takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız" dedi.