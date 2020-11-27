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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 il için koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmenin detayları hakkında bilgi verdi. salgını hakkında uyarı yapan , ", , , ve 'da iki haftada yüzde 100, 'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 il için koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdiğini bildirdi.

YÜZDE 100 ARTIŞ VAR

Bakan Koca, Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum sağlık müdürüyle çevrim içi yaptığı toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Toplantıda, salgının söz konusu illerdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışlarının üzerinde durduklarını belirten Koca, şu bilgileri verdi;

"Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada yüzde 100, Erzurum'da ise yüzde 50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor."

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