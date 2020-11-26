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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli karantina uyarısı

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Giriş: 26.11.2020 22:05
Güncelleme:26.11.2020 22:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından zorunlu karantina uyarısında bulundu. Bakan Koca'nın paylaştığı video binlerce kişinin dikkatini çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli karantina uyarısı
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