27 Kasım korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 487 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü ve toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a yükseldi.

Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı. Ülkede, son 24 saatte virüs kaynaklı 524 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçerken, şimdiye kadarki ölü sayısı 38 bin 62'ye yükseldi. Ayrıca 25 bin 73 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısı 1 milyon 685 bin 492'ye ulaştı.