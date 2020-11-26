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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tavsiye edince evinin camına bu afişi astı! Koronavirüs bitene kadar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tavsiye edince evinin camına bu afişi astı! Koronavirüs bitene kadar...
Tokat'ta gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışının fazla olduğu iller arasında Tokat'ı da saymasının ardından evinin camına bir afiş astı. Camda asılı olan afiş görenleri şaşırttı. Bakın afişte ne yazdı?
Giriş Tarihi: 26.11.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 16:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün vaka artışı olan iller arasında Tokat'ı da sayması üzerine kentte yaşayan gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin camına bir afiş astı.
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Camda afişi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
MİSAFİR ALMIYORUZ
Evinin camına astığı afişte
"Evdeyiz, koronavirüs bitene kadar, misafir almıyoruz, misafir olmuyoruz, maske, mesafe, hijyen" yazdı. HER YERİ KIRMIZI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın alınan genel tedbirler dışında kişisel tedbirlerin de önemine vurgu yaptığını, bu nedenle afişi hazırladığını ifade eden Fatma Esin Tuna,
"Vaka sayıları çok ürkütücü duruma geldi, bir vaka bile çok denilen bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. 'Hayat Eve Sığar' uygulamasından da takip ediyordum ve ilimizde her yeri kırmızı alan olarak görmek mümkün. Bu durumda herkes pandemi gönüllüsü olmalı. Sayın Sağlık Bakanımız konuşmasında kişisel tedbirlerin öneminin üzerinde durdu ve misafir alınmamasını tavsiye etti. Ben de bu yazıyı evimin camına asıyorum" dedi. GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN NOT!
Gömeç kent merkezinde yaşanan yoğun park hatalarının ardından, cezanın çare olmadığını gören Gömeç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik dersi niteliğinde notlar bırakarak sürücüleri duyarlı olmaya davet ederken ilginçte bir yöntem uyguluyor. Aracını hatalı yere park eden sürücülerin camına uyarı yazısı bırakan polis, olayın yasal boyutundan daha çok; yasağı ihlalin günlük hayatı aksattığına vurgu yapıyor.