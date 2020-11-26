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Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Vaka artışı nedeniyle hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği yönünde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 12:00
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Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

Sokağa çıkma yasağı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan be hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği merak ediliyordu. Konu ile ilgili internet üzerinde araştırmalar sürerken, son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, vatandaşların merakla araştırdığı kısıtlama sorularına yanıt verdi. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son gelişmeler...

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca, "Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak, "Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısı bugüne kadar ki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti.

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Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek

Son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520'ye ulaştı. Hasta sayısı 467 bin 730, vefat sayısı 12 bin 840, ağır hasta sayısı 4 bin 641, aktif hasta 69 bin 410 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.