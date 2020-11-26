ANA SAYFA
Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? O tarihte gündeme gelecek
Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Vaka artışı nedeniyle hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği yönünde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 12:00
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19