27 Kasım 2020, Cuma
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Türkiye Varlık Fonu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AŞ Yönetim Kurulu, 'nde Başkan başkanlığında toplanı. Türkiye'nin dikkatini çevirdiği toplantıya Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez de katıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Türkiye Varlık Fonu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.

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