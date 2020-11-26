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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı

Son dakika haberine göre tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. araçları tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı

tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.



Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi.

Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.




81 İL VALİLİĞİNE 'COVİD-19 DENETİMLERİ' GENELGESİ
Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelde, ülke genelde 4 gün boyunca tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacağı belirtildi.

Genelgede, toplu ulaşım araçlarının tek tek kontrol edileceği, özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına ağırlık verileceği aktarıldı. Her bir için ayrı ayrı olmak üzere pazar yeri yöneticisinin, ilgili yerel yönetimler tarafından belirleyeceği ve valilik/kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılacağı ifade edildi. Genelgede, salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin, ekipleriyle iletişiminin ve koordinasyonunun etkin şekilde sağlanacağı vurgusu yapıldı.



AVM'LERDE DE SIKI DENETİM UYGULANACAK
Genelgede yer alan bilgiye göre; 'lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilecek. Alışveriş merkezlerinin denetiminde daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususunun özellikle denetleneceği aktarıldı.
Genelgede ayrıca, "Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada aksaklığa meydan verilmeyecek" ifadesi yer aldı.

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