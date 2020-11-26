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Son dakika: Yeni operasyon mesajı! Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Türkiye yaraya neşteri vuracak

Son dakika haberine göre Emekli asker, terör ve , 'de yeni bir operasyonun çok yakında olabileceğini açıkladı. Başbuğ, "Ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum. Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız." diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: Yeni operasyon mesajı! Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Türkiye yaraya neşteri vuracak

Harekat Bölgesi'nde terör örgütü /'nin sızmalarını değerlendiren , yeni bir operasyonun yakın zamanda olacağını iddia etti.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

"Yaklaşan bir sınır ötesi operasyon var bence, Barış Pınarı bölgesinde insanların evlerine ekmek götürebildiği bir hava var. Neredeyse her gün burada sızma girişimleri oluyor. Burayı kan gölüne çevirmek istiyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kafalarına kafalarına vuracağız diyor. Ben terör bataklığını kurutacağımıza eminim, bu bataklığın temizlenmesi lazım.

ABD ve Rusya burada yapmaları gerekeni yapmadı. Sürekli süreci uzattı. Cumhurbaşkanımız Suriye ile ilgili mesajlar yolladı ancak kimse bir adım atmadı. Bu açıdan ben önümüzdeki günlerde bir operasyonun geleceğini düşünüyorum.

Neşteri yaraya vurup bu işi kökünden tamamlamalısınız. Irak'ta merkezi hükümet ile de bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum." (Kaynak: Haber7)

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