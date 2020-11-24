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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar uygulanacak mı? Genelge... SON DAKİKA | 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar uygulanacak mı? Genelge...
15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarının artması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Getirilen ilk kısıtlamaların ardından uzun süreli yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen kısıtlamalara uyulmadığı takdirde yeni yasakların getirilebileceğini açıkladı. İşte, 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar uygulanacak mı? Genelge...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 20:07
15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar uygulanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu uygulanan yasakların hasta sayısında düşüşe katkı sağladığı belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasakların uzun süreli olup olmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, " Kısıtlamalar etkili olur da hasta sayıları düşüşe geçerse yasaklar azalır, aksi takdirde yeni yasaklar getirilebilir" ifadelerini kullandı. İşte, 15 günlük sokağa çıkma yasağı gelecek mi, var mı? Hafta içi ve hafta sonu yasaklar uygulanacak mı? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ, VAR MI?
Bakan Koca, " Kısıtlamalar etkili olur da hasta sayıları düşüşe geçerse yasaklar azalır, aksi takdirde yeni yasaklar getirilebilir" ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.