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Koronavirüsle mücadelede ek önlemler! 4 gün boyunca yoğun denetim

A Haber
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Giriş: 26.11.2020 09:37
Güncelleme:26.11.2020 09:44
Son dakika haberi... 81 ilde salgına karşı yoğun denetim uygulanacak. 4 gün boyunca toplu taşıma, pazar ve AVM'lerde denetimler artacak. İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 26-29 Kasım tarihlerinde dört gün boyunca vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ve toplu ulaşımda yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.

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Yoğunlaştırılmış denetimler kapsamında Beyoğlu Turabibaba Caddesi üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.
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