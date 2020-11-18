Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.

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YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20:00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Genelgeye göre, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.