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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Sokağa çıkma kısıtlaması geldi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! Sokağa çıkma kısıtlaması geldi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu kısıtlama olacağını ve 20 yaş altına uygulanacak yeni kararı da duyurdu. İçişleri Bakanlığı merak edilen yeni tedbirlerin detaylarını açıkladı. İşte koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemlere ilişkin tüm detaylar Giriş Tarihi: 18.11.2020 06:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 07:25
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20:00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK Genelgeye göre, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak. GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.