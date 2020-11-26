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Karar verildi! İstanbul'da okul servis ücretlerine pandemi ayarı

Son dakika haberi... 'da pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Karar verildi! İstanbul'da okul servis ücretlerine pandemi ayarı

'da kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

Karar verildi! İstanbul'da okul servis ücretlerine pandemi ayarı KARAR VERİLDİ! İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE PANDEMİ AYARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

Buna göre pandemi döneminde okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması halinde yüzde 75'i, 4 gün açık olması halinde yüzde 90'ı tahsil edilecek.

O tartışma yeniden alevlendi! Okul servis ücretleri iade edilecek mi? O TARTIŞMA YENİDEN ALEVLENDİ! OKUL SERVİS ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ?

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