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Son dakika: İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de kabul edilmedi

Son dakika haberi... Büyükşehir Belediyesinin () 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde () yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: İstanbul'a 6 bin yeni taksi teklifi UKOME'de kabul edilmedi

İBB UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi.

İBB'nin İTÜ'de görevli üç akademisyene hazırlattığı raporda, İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunuldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.

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Eleştirilere cevap veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, sayıya UKOME'nin, modelin ne olacağına ise Meclis ve encümenin karar vereceğini söyledi.

Demir, amaçlarının kamunun işlettiği bir taksi sistemini ortaya koyarak taksi kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Plakalar kamuda kalacak. Özel kişilere satılıp ranta açılmayacak." diye konuştu.

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Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin hazırlattığı raporun 2016'daki raporun özeti olduğunu ve 2020 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, öncelikle sektörün sorunlarının masaya yatırılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar, konuşmaların ardından teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif, oy birliği ile alt komisyona havale edildi.

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