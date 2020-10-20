Taksiciler CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yeni taksi yönetim sistemine tepki gösterdi

Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol belgesi vermeye çalışmasında bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde yüzde 50 gelir kayıbı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi de akıl tutulmasından başka bir şey değildir. İmamoğlu'nun 'Biz meslek temsilcileri ile anlaştık.' demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir. İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır."