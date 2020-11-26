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Son dakika: Beşiktaş'ta denizde ceset bulundu

Son dakika haberine göre; 'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. , savcılığın incelemesinin ardından kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Son dakika: Beşiktaş'ta denizde ceset bulundu

Ortaköy açıklarında denizde bir ceset gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ile deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak Ortaköy İskelesi'ne getirilen ve 30 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcılığın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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