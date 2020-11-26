

Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" denildi.