HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca, "Genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak, "Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.