MEB son dakika: Açık lise sınavları iptal mi? 2020-2021 AÖL sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

Son dakika... AÖL sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitimini sürdüren öğrenciler için geçtiğimiz günlerde sınav tarihleri açıklanmıştı. Son günlerde vaka sayısında görülen artış nedeniyle, AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açık lise sınavları iptal mi? 2020-2021 AÖL sınavı ne zaman? Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte merak edilenler...

AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

AÖL 1. dönem sınavlarının iptal olup ya da ertelenip ertelenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri 2 Aralık'ta açıklancak. Bu sınavın sonuçları ise 28 Aralık Pazartesi günü açıklanacak.