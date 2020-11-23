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Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan’ın Kelbecer'de "uydurma tarih atölyesi" bulundu

’ın uydurma tarih ürettiği bir atölye ortaya çıkarıldı. Atölye tarafından 'de bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan’ın Kelbecer'de uydurma tarih atölyesi bulundu

'uydurma ermeni tarihi' üreten bir atölye keşfetti.

Uydurma Ermeni tarihi üreten atölye, tarafından, 'de tespit edildi.

Kelbecer, Azerbaycan'ın en büyük ve en kadim ilçesi konumunda.

Keşfedilen atölyede ermeni ustalar taşlara eski süslemeler ve haçlar oyup, eski görünüm kazandırmak için sirkede tutarak okside ediyorlar.

Azerbaycan Ordusu tarafından Ermenistan’ın Kelbecer'de uydurma tarih atölyesi bulundu AZERBAYCAN ORDUSU TARAFINDAN ERMENİSTAN’IN KELBECER'DE "UYDURMA TARİH ATÖLYESİ" BULUNDU

Şekillenen taşlar toprağa gömüyorlar ve bir süre sonra uydurma "tarihi eserleri" ortaya çıkmış oluyor.

Bu arada, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için 'a 10 gün ek süre verdiğini duyurmuştu.

Kelbecer'in devir tarihi 15 Kasım'dan 25 Kasım'a ertelenmişti.

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