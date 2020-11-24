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Son dakika: Türkiye'den Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı

Son dakika haberine göre , 'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarına yapılmasına karşı 3 yeni yayınladı.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Türkiye'den Ege'de 3 yeni NAVTEX kararı

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Ahikerya ve Batnoz adalarının Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

Diğer Navtex duyusunda ise Semadirek ve Limni adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ifade edildi.

Yine İzmir istasyonu tarafından yayınlanan son Navtex duyurusunda ise Sakız ve Sisam adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.

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