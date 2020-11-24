Türk gemisine hukuk dışı arama! Türkiye hangi adımları atacak? Uzman isim değerlendirdi

Fakat Almanya bile Libya ve Doğu Akdeniz krizlerinde ne kadar farklı bir noktaya düştüklerini görüyoruz. Almanya'nın Fransa'nın ve Yunanistan'ın bu düşmanlığını bitirmesi gerekiyor. Almanya tarafsız ve arabulubu rolünü oynamadığını Fransa ve Yunanistan'a daha yakın bir pozisyon aldğığını görüyoruz. Türkiye'nin AB ile ilişkileri iyileştirmek adına kritik açıklamalar yaptığını bçr dönemde böyle bir adımın atılması manidardır.