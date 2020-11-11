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Son dakika | Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Oruç Reis 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak

Son dakika haberi... sismik araştırma gemimiz için yeni NAVTEX yayınlandı.Buna göre Oruç Reis, 'de 'a kadar sismik araştırma yapacak.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika | Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Oruç Reis 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 23 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Son dakika: Oruç Reis için yeni NAVTEX! 14 Kasıma kadar sürecek... SON DAKİKA: ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX! 14 KASIM'A KADAR SÜRECEK...

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