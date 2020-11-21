21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a NAVTEX cevabı

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a NAVTEX cevabı

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, '' her ilanımızda açıklama yapmak yerine görüşme çağrımıza olumlu yanıt vermelidir.'' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a NAVTEX cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili, "Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadesini kullandı.

Türkiyeden Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı TÜRKİYE'DEN ORUÇ REİS İÇİN YENİ NAVTEX İLANI

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının bugün bir açıklama daha yayımlayarak, Oruç Reis'in Türk kıta sahanlığında icra etmekte olduğu sismik araştırma faaliyetine ilişkin bilinen iddia ve itirazlarını yinelediğini belirtti.

Aksoy, bu iddia ve itirazların, Türk Dışişleri Bakanlığının, geçen temmuzdan bu yana yaptığı 6 açıklamayla yanıtlandığını belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Yunanistan her Navtex ilanımızda açıklama yapmak yerine, görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Neçirvan Barzani ile görüştü SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU NEÇİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Merkelden Doğu Akdenizde başarısız olduk mesajı: Olaylar istediğimiz gibi gelişmedi MERKEL'DEN DOĞU AKDENİZ'DE 'BAŞARISIZ OLDUK' MESAJI: OLAYLAR İSTEDİĞİMİZ GİBİ GELİŞMEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA