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Son dakika: Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! 29 Kasım'a kadar sürecek

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika: Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! 29 Kasım'a kadar sürecek

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Oruç Reis için yeni yayınladı.

İlana göre, geminin görevi 'a kadar sürecek. , Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu 'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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