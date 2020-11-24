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Son dakika haberi | Türkiye'den 3 yeni NAVTEX

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Giriş: 24.11.2020 18:49
Güncelleme:24.11.2020 19:41
Son dakika... Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.

Türkiye Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.

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Prof. Dr. Selami Kurandan Türk gemisine saldırı için flaş yorum! Zamanlamaya dikkat çekti! Almanya ve Yunanistan... PROF. DR. SELAMİ KURAN'DAN TÜRK GEMİSİNE SALDIRI İÇİN FLAŞ YORUM! ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ! "ALMANYA VE YUNANİSTAN..."

Türkiye'den 3 yeni NAVTEX
Türkiye'den 3 yeni NAVTEX
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