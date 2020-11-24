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Son dakika haberi | Türkiye'den 3 yeni NAVTEX
Son dakika... Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.
Türkiye Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik 3 yeni NAVTEX yayınladı.
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