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Son dakika: Cumhur İttifakı neden hedefte? Fitne ateşini kim yakıyor? Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi: Zinde ve fırsat kollayan bir grup var

A Haber
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Giriş: 24.11.2020 12:15
Güncelleme:24.11.2020 12:28
Son dakika haberi... Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkası ne? Fitne ateşini kimler yakıyor? Başkan Erdoğan'ın fitne ateşi çıkışını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Türkiye’de bu reformu sadece PKK’lı teröristlere FETÖ’cülere veya bunu finansörlerine ilişkin bir çerçeve olarak tanımlayan zinde ve fırsat kollayan bir grup var öteden beri." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın fitne ateşi çıkışını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisioğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cumhur İttifakı neden hedefte?

Son dakika: Cumhur İttifakı neden hedefte? Fitne ateşini kim yakıyor? Okan Müderrisoğlu A Haberde değerlendirdi: Zinde ve fırsat kollayan bir grup var SON DAKİKA: CUMHUR İTTİFAKI NEDEN HEDEFTE? FİTNE ATEŞİNİ KİM YAKIYOR? OKAN MÜDERRİSOĞLU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: ZİNDE VE FIRSAT KOLLAYAN BİR GRUP VAR

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