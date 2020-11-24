Son dakika haberi... Cumhur İttifakının hedef alınmasının perde arkası ne? Fitne ateşini kimler yakıyor? Başkan Erdoğan'ın fitne ateşi çıkışını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Türkiye’de bu reformu sadece PKK’lı teröristlere FETÖ’cülere veya bunu finansörlerine ilişkin bir çerçeve olarak tanımlayan zinde ve fırsat kollayan bir grup var öteden beri." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın fitne ateşi çıkışını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisioğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Cumhur İttifakı neden hedefte?