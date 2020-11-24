2020 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yutlar Krurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmeleri için her eğitim döneminde verilen burs ve kredilerin 2020-2021 dönemi için başvurular 8 Kasım'ta tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuruların sona erdiği tarihten itibaren başvuru yapan öğrenciler KYK'dan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.