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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

Bakan Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." ifadesini kullandı.

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