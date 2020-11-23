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Son dakika: Dışişleri ve Emniyet'ten FETÖ'nün Cezayir yapılanmasına darbe

Son dakika... Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasında yer alan bir kişi, ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Dışişleri ve Emniyet'ten FETÖ'nün Cezayir yapılanmasına darbe

SON DAKİKA HABERİ: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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