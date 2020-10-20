"Aynı karar metninde; Seymen Atık Depolama Sahasının 30 yıllık kullanım süresi sonunda, 2045'e kadar 120 milyon ton atığın ber tarafının öngörüldüğü, bu sürede de 6 milyar m3 depo gazının oluşacağı belirtiliyor. Bu depo gazından da 12 milyon MWh elektrik üretilmesi bekleniyor."

"Bu itibarla da alanda bir Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi (LFG) kurulması öneriliyor ki yasal mevzuat da bunu gerekli kılıyor. Önerinin yer aldığı rapor, İBB Meclisi'nin Haziran 2016 oturumunda aynen ve oybirliği ile kabul ediliyor. Bu minvalde gerekli adımlar atılıyor."

"Bu fırsatın göz ardı edilmesi düşünülemez. Kaldı ki açılışta, tesiste depolanacak atıklardan oluşan depo gazından Trabzon'daki konutların yıllık elektrik enerji ihtiyacı kadar bir enerjinin de üretileceği bilgisi veriliyor. 2016 sonuna doğru ilk adımlar atılıyor."

"İBB, İSTAÇ A.Ş ve ENERJİ A.Ş işbirliği ile gerekli çalışmalar yürütülüyor. İBB iştiraki ENERJİ A.Ş 2018 faaliyet raporunda; tesisin Temmuz 2019'da faaliyete geçeceği, ayrıca ülkemizdeki gaz toplama faaliyetinin yapay zekâ ile yapılacağı ilk örnek olacağı da belirtiliyor."

"ÇALIŞMALAR 2 KEZ DURDURULUYOR"

"Ancak 2019 yerel seçimleri dolayısıyla süreç uzuyor. Zira çalışmalar 2 kez durduruluyor. İlki Nisan 2019'da durdurulan çalışmalar seçimlerin yenilenmesi kararıyla tekrar devam ediyor. Tekrarlanan seçimlerden sonra ikinci defa durdurularak sürecin ilerlemesi önleniyor."

"2019'DA TESİSİN YÜZDE 85'İ TAMAMLANIYOR"

"Buna rağmen 2019'da tesisin yüzde 85'i tamamlanıyor. Gaz motorları dahi o zamanda geliyor. Ama kamuoyu her zamanki gibi yine yanıltılıyor. Çalışmaların durdurulduğu, kendilerinin başlattığı ifade ediliyor. Halbuki çalışmaları durduranlar kendileri. Üstelik bir değil tam 2 kez."

"İSTANBUL'UN EN AZ 1 YILINA MAL OLUYOR"

"Bu durum İstanbul'un en az 1 yılına mal oluyor. Yüzde 90'ı seragazı olan 1 yıllık depo gaz atmosfere salınarak hem kirliliğe hem de ekonomik kayba yol açıyor. Ülkemizde atık depo gazından enerji üretimi oldukça yaygın.. Yerel yönetimler için bir gelir kaynağı olmuş durumda."

"Hali hazırda 57 atık sahasındaki depo gazından 357 MWe kapasite ile enerji üretimi yapılıyor. Üstelik bu faaliyetler YEKDEM (Üretilen MW başına 13,3$ devlet desteği) kapsamındalar. Dolayısıyla Seymen'deki Tesiste oluşan depo gazının değerlendirilmeyeceği nasıl düşünülüyor?"

"ÇEVRE YATIRIMLARININ HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ"

"20 yılı aşkın bir süredir bu faaliyetleri yürüten, bu konuda hem öncü hem de örnek bir şehir İstanbul nasıl yapmak istemez?

Süreci durdurduğu nasıl iddia ediliyor? Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Çevre yatırımlarının her zaman destekçisi olduğumuzu da belirtmek istiyorum."

İBB VE EKREM İMAMOĞLU'NUN GERÇEK DIŞI İDDİALARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan haberde; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, önceki dönemde durdurulmuş projelerden Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını tamamlayarak, faaliyete geçirdi" iddia edildi

Ekrem İmamoğlu da; resmi Twitter hesabından; "Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk. Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul'da olacak. Duran tüm projeler tek tek canlanacak" iddiasında bulundu. (Fatma Damla Kayayerli/Sabah)

İşte bu yalanı ortaya koyan belgeler:





















