Son dakika: Bakan Akar'dan flaş açıklama: Karşılıklı çalışmamız devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetlerinin Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrasında yürütülecek çalışmaları ele almak üzere Ankara'da teknik görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" dedi.





Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadele tedbirlerinin ele alındığı toplantıda talimatlar verdi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun dönemden geçtiğini belirtti. Dağlık Karabağ'a ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Akar, "Bunların hepsi çerçeve, bunun altını doldurmak için çalışmak gerekiyor. Bununla ilgili geniş bir teknik heyet Rusya'dan geldi. Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.



Bakan Akar, Ermenistan'ın, işgal ettiği topraklardan çekilirken evleri, ormanları yakmasına da tepki gösterdi.



'KIBRIS, TÜRKİYE'NİN MİLLİ MESELESİ'



Bakan Akar, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü de bir kez daha kutlayarak, şöyle konuştu: "KKTC'nin güven içinde olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Güvenliği sağlansın ki arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli, Kıbrıs, Türkiye'nin milli bir meseledir. Yeni dönemde de bu aynı şekilde devam edecektir. Daha önceki tutum, durum ve düşüncelerimiz neyse aynı bakış açısında, duruştayız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmasında her şeyi açık ve net şekilde ortaya koydular. O çerçevede meseleye bakıp, elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız. Dileğimiz, temennimiz barışçıl, siyasi yol ve yöntemlerle kalıcı bir çözümün ortaya çıkmasıdır. Bu arada Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, zaten bunun bir mümkünatı da yok. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz."



'BU KONUDA KARARLIYIZ'



Türkiye'nin garantörlükten doğan sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini belirten Bakan Akar, hiçbir oldubittiye izin vermeyeceklerini de yineledi. Araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'deki teknik ve bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Akar, "Bu gemilerimiz çalışmalarını sürdürüyor, biz de onların güvenliğini sağlıyor, onlara refakat ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. TSK olarak bizler, karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta kararlıyız" dedi.