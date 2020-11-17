Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı: Haftasonu o saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldi
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan gerçekleştirilen kritik kabine toplantısı sonrası ülke genelinde artan vaka sayıları nedeniyle koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu. Başkan Erdoğan haftasonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Eğitim konusuna da değinen Başkan Erdoğan eğitimin yıl sonuna kadar online olarak süreceğini de açıkladı. Başkan Erdoğan ayrıca sinemaların yıl sonuna kadar kapalı kalacağını ve restoranların ise sadece paket servisi yapacağını belirtti.
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve eğitim öğretimin yıl sonuna kadar online süreceğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.
EĞİTİMDE ONLINE DÖNEM
Başkan Erdoğan koronavirüsün etkisini ülke genelinde arttırmasının ardından eğitimin yılsonuna kadar online sürdürüleceğini de duyurdu.
ALINAN DİĞER TEDBİRLER
Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
- Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
- Restoranlarda sadece paket servisi yapacak
- Kıraathanelere bir süre ara verilecek.
-Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
-Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÜNDEME DAİR DİĞER AÇIKLAMALARI
KIBRIS
- Kapalı Maraş'ın bugüne kadar kapalı tutulması Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinin göstergesiydi.
- Kapalı Maraş'ın yollarını 15 günde asfaltladık.
- Kapalı Maraş'ın stratejik önemini kavramamış olanlar bu programa piknik gözüyle algıladı.
- Kıbrıs'ta 500 yataklı bir hastanenin inşasına başladık.
- Türkiye ile KKTC arasını bozmak isteyenlere en güzel cevabı verdik.
İZMİR DEPREMİ
- İzmir'de yaşanan deprem afet öncesi ve sonrası hazırlıklarımızı gözden geçirmemize neden oldu.
- İzmir depreminde iyi bir sınav verdik.
- Kızılay tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanındaydı
- İzmir depreminin 72.saatinde 8 binin üzerinde personel sahada faaliyet halindeydi
- Artık nerede bu devlet sesleri yükselmiyor
- İzmir'de 1750 konutu kendi yerinde yeniden inşa edeceğiz
EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI
İnsan haklarına dayanan bir normlar inşaasını hedef aldık. Bu noktadan da çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adaletin gereğidir. İş ve yaşamda her türlü ayrımcılığın kaldırmasını da adaletin temelidir. Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı, yargıyla ilgili olmanın çok ötesinde bir manaya ve işleve sahiptir. Hukukun üstünlüğünü güçlendirerek adımlar atmakta kararlıyız. Ekonomi alanında da yeni fırsatlara ilişkin adımlar atmakta kararlıyız. Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz.
İnsan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek. Mevzuat değişikliği ve idari tedbirler konusunda yeni adımlar kısa süre içerisinde atılacak.
Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.
AYRINTILAR GELİYOR...