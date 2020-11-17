Başkan Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı: Haftasonu o saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldi

EKONOMİ VE HUKUKTA REFORM HAZIRLIĞI

İnsan haklarına dayanan bir normlar inşaasını hedef aldık. Bu noktadan da çalışmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması adaletin gereğidir. İş ve yaşamda her türlü ayrımcılığın kaldırmasını da adaletin temelidir. Bizim anladığımız ve inandığımız adalet kavramı, yargıyla ilgili olmanın çok ötesinde bir manaya ve işleve sahiptir. Hukukun üstünlüğünü güçlendirerek adımlar atmakta kararlıyız. Ekonomi alanında da yeni fırsatlara ilişkin adımlar atmakta kararlıyız. Şayet değişim gerçeğine sırtımızı döner ve üzerimize düşenleri yapmazsak, milletimize karşı görevimizi yerine getirmemiş oluruz.

İnsan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek. Mevzuat değişikliği ve idari tedbirler konusunda yeni adımlar kısa süre içerisinde atılacak.

Geçmişte devlet içine çöreklenmiş olan vesayetin ve kullandığı araçların tüm izleri, gizli ajandalarıyla, paralel hatlarıyla, örgütsel aidiyetleriyle, ucu dışarılara kadar uzanan dayatmalarıyla artık tarih olmuştur.

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