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Pompeo Türkiye'den ayrıldı

7 ülkeye yaptığı geziler kapsamında dün akşam saatlerinde 'ye gelen ziyaretleri sonrası Türkiye'den ayrıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2020
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Pompeo Türkiye'den ayrıldı

Avrupa ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.

GÜRCİSTAN'A GİTTİ

Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a gitti. Konuk Bakan uçağa binişi öncesi kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbulda... SON DAKİKA: ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İSTANBUL'DA...

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