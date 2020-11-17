Pompeo Türkiye'den ayrıldı
7 ülkeye yaptığı geziler kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ziyaretleri sonrası Türkiye'den ayrıldı.
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Avrupa ve Ortadoğu'da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'den ayrıldı.
GÜRCİSTAN'A GİTTİ
Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na gelen Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçakla Gürcistan'a gitti. Konuk Bakan uçağa binişi öncesi kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.